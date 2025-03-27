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«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться» - Зеленский 1

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы европейские войска были готовы принять участие в боях на стороне Украины, напрямую сражаясь с РФ.

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско», – сказал он.

Напомним, вчера президент Франции Макрон заявил, что европейские миротворцы не будут находиться на линии разграничения, и Зеленский тогда с этим согласился.

Ранее Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» на Украине.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го марта

    А что эта гнида хохлятская ещё хочет? Самому страшно в окопы идти? Почему за страну, которая официально НИГДЕ не состоит, должны идти умирать другие?

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