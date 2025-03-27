«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы европейские войска были готовы принять участие в боях на стороне Украины, напрямую сражаясь с РФ.

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско», – сказал он.

Напомним, вчера президент Франции Макрон заявил, что европейские миротворцы не будут находиться на линии разграничения, и Зеленский тогда с этим согласился.

Ранее Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» на Украине.