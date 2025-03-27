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«Настроение довольно пессимистическое» - Слайдиньш добрался до Украины 4

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
«Настроение довольно пессимистическое» - Слайдиньш добрался до Украины

«Настроение довольно пессимистичное», — признался майор НВС, офицер штаба земессардзе Янис Слайдиньш в специальном репортаже из Украины в программе «Актуальные события на Украине» на телеканале TV24, рассказывая о том, как сейчас себя чувствуют украинские солдаты, которые уже третий год воюют с российскими войсками.

Слайдиньш имел возможность поговорить с солдатами на Украине, которые получили ранения в бою и сейчас проходят лечение в госпитале. Один из них, потерявший на войне ногу, признался, что не верит, что Россия пойдет на что-либо. Здесь бытует мнение, что Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину, и нет другого пути, кроме как сражаться», — процитировал Слайдиньш слова украинских солдат.

Более того, украинцы готовы защищать каждый сантиметр своей земли, не сдавая ее российским оккупантам.

«Странно, что солдат, который защищал страну с оружием в руках, теперь должен что-то отдавать... Тогда за что они воевали, погибали, получали ранения? Поэтому, конечно, эти чувства у них довольно двоякие», — прокомментировал майор НВС размышления украинцев о мирных переговорах в Саудовской Аравии, о которых большинство украинцев, с которыми он встречался, даже слышать не хотели.

«С другой стороны, они понимают, что в какой-то момент эта война должна будет закончиться. И вопрос в том – какова будет цена этой войны?» сказал Слайдиньш в специальном репортаже TV24 из Украины.

Военный эксперт также отметил, что мирные переговоры по прекращению войны на Украине показывают, что предстоит еще долгий путь, поскольку «требования России растут».

Слайдиньш добавил: «Очевидно, что украинская политическая элита, украинское руководство не могут согласиться со всем, что выдвигает Россия. Для начала нам нужно добиться прекращения огня — это будет первым шагом».

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го марта

    Опасаюсь, как бы его того...на сало не пустили там..😭 Верните в латвию стратегический продовольственный резерв!!!😭😭😭 ахахх😁 И это что-"Для начала нам нужно добиться прекращения огня". Кому это "нам"??? 🤔

    28
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    27-го марта

    Интернациональный батальон ВСУ ждёт тебя жирный майор.

    38
    4
  • Ч
    Чангл
    27-го марта

    Сходи на фронт боров. У меня подруга обстреляла год. Второй раз пошла и 2 недели. Ты свинка в окоп не влезет, но вояка. Говорю тебе честно, как резерв, расстреляю сразу. Война спишет. Не может жирный хорёк что-то комментировать. На неделю в окоп на ноль и и ленточка на фото.

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    5
  • ТК
    Тото Кутунио
    27-го марта

    Пусть там и остаётся и встанет на защиту "всей Европы" А то сплошное балобольство только от него.

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