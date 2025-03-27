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Северная Корея в этом году направила в Россию ещё 3000 военных - Сеул 0

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
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Северная Корея в этом году направила в Россию ещё 3000 военных - Сеул
ФОТО: пресс-фото

Северная Корея в этом году направила в Россию ещё 3000 военнослужащих, а также продолжает поставки ракет, артиллерийских установок и боеприпасов, чтобы помочь Москве в войне против Киева, заявили в четверг в южнокорейской армии, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Традиционные союзники — Россия и Северная Корея — сблизились после того, как Москва в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил тысячи военных и контейнеры с вооружением в помощь Москве.

Россия и Северная Корея официально не подтверждали размещение этих военных, однако в прошлом году обе страны подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое включает пункт о взаимной защите. Подписание состоялось во время редкого визита российского президента Владимира Путина в Северную Корею.

"Предполагается, что с января по февраль были направлены ещё 3000 военнослужащих в качестве подкрепления", — говорится в заявлении Генерального штаба армии Южной Кореи. Также отмечается, что из 11 000 северокорейских военных, первоначально направленных в Россию, 4000 считаются убитыми или ранеными.

"Кроме живой силы, Северная Корея продолжает поставки ракет, артиллерийских установок и боеприпасов", — подчеркнули в Генштабе.

По их данным, КНДР уже поставила значительное количество баллистических ракет малой дальности, а также около 220 самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм.

Генштаб предупредил, что "эти цифры могут увеличиться в зависимости от ситуации на поле боя".

#война рф и украины #кндр
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