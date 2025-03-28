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21 государство Европы и Австралия осудили запрет гей-парада в Венгрии 5

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
21 государство Европы и Австралия осудили запрет гей-парада в Венгрии

21 государство Европы и Австралия осудили запрет гей-парада в Венгрии

Более двух десятков европейских государств и Австралия в совместном заявлении выразили обеспокоенность решением властей Венгрии запретить ЛГБТ-сообществу проведение ежегодного прайда.

Об этом говорится в заявлении посольств этих государств, сообщает "Европейская правды".

В заявлении посольства 21 государства Европы и Австралии отмечают, что принятое в Венгрии законодательство "приводит к ограничению права на мирные собрания и свободу выражения мнений".

"Мы обязуемся уважать, защищать и реализовывать права человека и основные свободы всех людей, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности и сексуальных особенностей, а также бороться с дискриминацией по этим признакам", – говорится там.

Заявление подписали посольства Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял законопроект партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.

В 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

#лгбт # венгрия
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Комментарии (5)

  • Д
    Дед
    28-го марта

    То есть, главное их возмущает, что Венгрия запретила детям впаривать ЛГБТ пропаганду?( Гей-парады, обучение) А мы значит, хотим, чтобы наших детей этой грязи учили? Пусть геи своих детей учат этому дерьму. Правильный закон, и в Латвии такой нужно принять!

    15
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    28-го марта

    Странное заявление, так как оно касается не конкретной группы, а всех отклонений в целом. В таком случае под это можно приписать и самые разные нестандартные предпочтения.

    7
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го марта

    А кто от Латвии заявление подписал, уж не Ринька ли?

    28
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    Бесс Толковый
    28-го марта

    Да там любой может подписаться, не ошибёшься.

    19
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    28-го марта

    Он же вроде говорил, что завязал с этим.

    0
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