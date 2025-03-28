Евросоюз расширит Украине доступ к своим разведданным

Зеленский заявил, что договорился с ЕС о расширении доступа Киева к разведданным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с европейскими партнерами договоренности о расширении доступа Киева к их разведывательной информации. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга, посвященного итогам саммита «коалиции желающих».

«Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным», — сказал глава государства.

По его словам, речь также идет о доступе Киева к соответствующим технологиям, спутникам, которыми обладают европейские партнеры.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

26 марта Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.