Глава ООН заявил, что Украине «не нужно» внешнее управление

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Украине не нужно введение внешнего управления под эгидой организации. Так он прокомментировал соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина.

«У Украины есть легитимное правительство», — заявил Гутерриш, отвечая на вопрос журналистов.

Путин ранее предложил ввести внешнее управление под эгидой ООН на Украине. Нужно это, чтобы провести выборы, «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». После этого можно начинать переговоры о мирном договоре.

В Совете нацбезопасности США, комментируя это предложение, отметили, что госуправление Украины «формируется ее народом и основным законом страны».