СМИ подтвердили смерть в Украине 100 тыс. российских военных

Число поименно подтвержденных погибших солдат РФ на войне в Украине превысило 100 тыс., свидетельствуют списки ВВС, "Медиазоны" и волонтеров.

Число поименно подтвержденных погибших солдат РФ на войне в Украине превысило 100 тыс. Об этом свидетельствуют списки, составленные Русской службой британской медиакомпании ВВС, "Медиазоной" и командой волонтеров и обновленные в пятницу, 28 марта.

По данным журналистов, после публикации был найден "только один явно сфабрикованный некролог". При этом продолжается проверка еще 10 269 некрологов.

С 24 февраля 2022 года по 25 марта 2025 года подтверждена гибель минимум 100 001 военного.

Больше всего погибших родом из Башкортостана (4487), Татарстана (4371), Екатеринбурга (3446), Кубани (3065), Челябинска (3005), следует из сводки.