Вступив в должность, президент США Дональд Трамп пообещал разрешить войну на Украине в течение одного дня. Мы все видим, как ему это удается – очень скоро США и Россия начали вести в Саудовской Аравии переговоры о том, что делать с Украиной. Затем последовали различные переговоры между представителями вовлеченных стран о предполагаемом прекращении огня, но Россия продолжает бомбить, есть жертвы, и ничего существенного не меняется.

Программа «Глобус» на телеканале TV24 задала вопрос о ситуации ассоциативному профессору Маристского колледжа и старшему научному сотруднику Центра геополитических исследований Юрису Пупченоксу: «Много говорят, но мало делают. Вопрос в том, что делает Трамп в отношении России и Украины».

В интервью СМИ Трамп выразил недовольство тем, что Путин, несмотря на все переговоры и планы, продолжает бомбить Украину, а также тем, что не достигнуто соглашение о прекращении огня в сфере инфраструктуры. Саудовская Аравия даёт неопределённые комментарии относительно ситуации, в то время как Украина говорит о предполагаемом прекращении огня, включая прекращение огня в Чёрном море для обеспечения безопасной торговли.

Журналист также обратил внимание на то, что Россия, в свою очередь, сообщает о снятии некоторых санкций, однако официального подтверждения этому нет, и непонятно, какие переговоры с кем велись.

«Честно говоря, мне кажется, что Россия сейчас просто тянет время, каждый день отнимая понемногу украинской территории, пока идут эти мирные переговоры», — считает Пупченокc.