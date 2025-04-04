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«Россия тихо откусывает кусок за куском украинской территории...» - латвийский эксперт 2 1285

В мире
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
«Россия тихо откусывает кусок за куском украинской территории...» - латвийский эксперт

Вступив в должность, президент США Дональд Трамп пообещал разрешить войну на Украине в течение одного дня. Мы все видим, как ему это удается – очень скоро США и Россия начали вести в Саудовской Аравии переговоры о том, что делать с Украиной. Затем последовали различные переговоры между представителями вовлеченных стран о предполагаемом прекращении огня, но Россия продолжает бомбить, есть жертвы, и ничего существенного не меняется.

Программа «Глобус» на телеканале TV24 задала вопрос о ситуации ассоциативному профессору Маристского колледжа и старшему научному сотруднику Центра геополитических исследований Юрису Пупченоксу: «Много говорят, но мало делают. Вопрос в том, что делает Трамп в отношении России и Украины».

В интервью СМИ Трамп выразил недовольство тем, что Путин, несмотря на все переговоры и планы, продолжает бомбить Украину, а также тем, что не достигнуто соглашение о прекращении огня в сфере инфраструктуры. Саудовская Аравия даёт неопределённые комментарии относительно ситуации, в то время как Украина говорит о предполагаемом прекращении огня, включая прекращение огня в Чёрном море для обеспечения безопасной торговли.

Журналист также обратил внимание на то, что Россия, в свою очередь, сообщает о снятии некоторых санкций, однако официального подтверждения этому нет, и непонятно, какие переговоры с кем велись.

«Честно говоря, мне кажется, что Россия сейчас просто тянет время, каждый день отнимая понемногу украинской территории, пока идут эти мирные переговоры», — считает Пупченокc.

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#война рф и украины #мнения
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го апреля

    То, что говорит этот "проХфессор" слушать не обязательно.

    24
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    4-го апреля

    Очередной диванный пердун...

    31
    4

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