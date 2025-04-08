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Зеленский впервые признал, что ВСУ воюют на Белгородщине 1 850

В мире
Дата публикации: 08.04.2025
УНИАН
Зеленский впервые признал, что ВСУ воюют на Белгородщине
ФОТО: twitter

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Силы обороны проводят операции на территории Белгородской области, пишет УНИАН.

В вечернем видеообращении он упомянул о докладе главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского о ситуации на фронте, а также о присутствии военных на Курщине и Белгородщине. Украинские подразделения активны по линии границы, в "серой зоне" и на территории захватчиков:

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага. И это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла".

Президент отметил, что главной целью этих операций является максимальная защита украинской территории, в частности общин в Сумской и Харьковской областях.

"Важно, что благодаря храбрости и стойкости наших воинов на Курщине, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области", - добавил он.

Как известно, сначала о прорыве украинских военных в Белгородскую область сообщали российские "военкоры" и провоенные блогеры. В Украине сохраняли информационную тишину.

В середине марта Минобороны России сообщило, что украинские Вооруженные силы попытались "вклиниться" в Белгородскую область, однако их войска якобы отбили атаки.

Ряд военных экспертов также подтверждали, что украинским солдатам удается контролировать и часть Курщины, и часть Белгородщины.

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#война рф и украины
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(1)
  • AE
    Al Ekses
    8-го апреля

    Страшно даже представить, чтобы было, если бы этим отморозкам удалось нанести уже практически подготовленный удар в 2022-м.

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