США обеспокоены участием граждан КНР в войне против Украины

В Госдепартаменте США подчеркнули, что Китай является главным пособником России в войне с Украиной. В ведомстве отметили, что КНР поставляет РФ почти 80 процентов товаров двойного назначения.

США обеспокоены информацией об участии китайских граждан в боевых действиях в Украине на стороне России. "Мы знаем о сообщениях, согласно которым Украина захватила двух китайских граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне России. Китай остается ключевым источником поддержки России в войне против Украины", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге в Вашингтоне вечером во вторник, 8 апреля.

По словам Брюс, Китай поставляет почти 80 процентов товаров двойного назначения, которые требуются России для продолжения войны. Она упомянула китайские навигационные приборы, полупроводники и комплектующие для самолетов. "Продолжающееся сотрудничество между этими двумя ядерными державами лишь углубит международную нестабильность и сделает США и другие страны менее защищенными, менее безопасными и менее процветающими", - добавила пресс-секретарь американского Госдепа.

Пленение ВСУ двух китайских граждан

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фронте в Донецкой области вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен двух граждан КНР, воевавших на стороне российских войск. По его словам, у задержанных были документы, подтверждающие их китайское гражданство. Зеленский также опубликовал видео с пленными и отметил, что у Киева есть основания полагать, что эти китайцы - не единственные, воюющие в составе российских подразделений.

Официальной реакции от властей КНР и России пока нет. Между тем МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая в Киеве, которому предложат объяснить, как граждане КНР оказались вовлечены в войну против Украины на стороне России.