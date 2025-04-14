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Белый дом прокомментировал удар по Сумам 2 904

В мире
Дата публикации: 14.04.2025
Deutsche Welle
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

"Атака на Сумы - сильное напоминание, почему усилия Трампа по прекращению этой ужасной войны предпринимаются в решающий момент", - заявил спикер Совета нацбезопасности США, пишет DW.

Ракетный дар ВС по украинскому городу Сумы, нанесенный утром в воскресенье, 13 апреля, и унесший, по последним данным, жизни по меньшей мере 34 человек, является "сильным напоминанием" о необходимости мирных переговоров в войне в Украине. С таким заявлением выступил вечером того же дня, 13 апреля, официальный представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

"Сегодняшняя ракетная атака на Сумы - это четкое и сильное напоминание о том, почему усилия президента (США. - Ред.) Дональда Трампа по прекращению этой ужасной войны предпринимаются в решающий момент", - цитирует его агентство AFP.

Ранее в аналогичном ключе высказался госсекретарь США Марко Рубио. "Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на то, чтобы положить конец этой войне и добиться прочного мира", - подчеркнул он.

Со своей стороны спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог написал в своем микроблоге X, что "атака российских войск в Вербное воскресенье на гражданские объекты в Сумах переходит все границы приличия".

"Как бывший во«»енный, я понимаю, что такое прицельный удар, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну", - добавил он.

Сам Дональд Трамп, комментируя российский ракетный удар по Сумам, назвал его "ужасной вещью".

Ракетный удар РФ по Сумам

Утром 13 апреля российские военные нанесли по Сумам удар баллистическими ракетами. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к 21.00 по местному времени в этот день было зафиксировано 34 жертвы, причем среди погибших - двое детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей, отмечает ведомство. Атака стала самой смертоносной с начала года.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что на тот момент 68 пострадавших от российского удара по Сумам находились в медицинских учреждениях, из них восемь - в тяжелом состоянии.

"Кроме университета, в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, р«»айонный суд. В целом своим ударом россияне повредили 20 зданий", - указал глава государства.

Ранее ГСЧС сообщало, что в результате российской атаки в Сумах были повреждены 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.

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#война рф и украины
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(2)
  • MiU
    Made in USSR
    14-го апреля

    На удивление мягкий комментарий из-за океана. Что тут не то.

    3
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го апреля

    "Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар был нанесен по скоплению украинских военных, собравшихся на награждение. По ее словам, информация о месте сбора стала известна из-за «утечки» в Службе безопасности Украины (СБУ)"

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