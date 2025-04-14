Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев

Иноагентами признаны бывший глава МИД России Андрей Козырев, филолог Николай Эппле, украинская журналистка Дарья Счастливая и правозащитник, бывший аналитик УФСИН Москвы Анна Каретникова, а также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции".
Козыреву, который был министром иностранных дел с октября 1990 года (МИД РСФСР) до января 1996 года, а также депутатом Госдумы I и II созывов, вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также фейков, направленных на создание негативного образа российской армии, выступления против СВО и взаимодействие с иностранными площадками.
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