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Латышский эксперт: пасхальное перемирие России - это дипломатическая ловушка 6 791

В мире
Дата публикации: 20.04.2025
LETA
Латышский эксперт: пасхальное перемирие России - это дипломатическая ловушка

Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия является дипломатической ловушкой - это прямой ответ на заявления США о том, что они могут отойти от поиска мира в Украине, заявил агентству ЛЕТА директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиньша Марис Анджанс.

Таким образом Россия выглядит как страна, которая пришла с предложением о перемирии, хотя Украина уже ранее выразила свою готовность к этому, сказал эксперт, прогнозируя, что Россия будет пытаться рассматривать каждое действие украинской обороны как нарушение этого перемирия.

По словам эксперта, прекращение огня со стороны России не связано ни с гуманитарными соображениями, ни с заботой о собственных солдатах, а является исключительно ответом на призывы США. Анджанс добавил, что президент США Дональд Трамп и его администрация становятся все более нетерпеливыми, они хотят добиться прекращения огня, перемирия или мира, как можно скорее, и Путин это видит.

"Конечно, Путин пытается показать, что он сильный, но на самом деле это не так", - сказал эксперт.

Он также отметил, что с момента инаугурации Трампа прошло ровно три месяца, и за это время Путин постарался "дать Трампу как можно меньше, чтобы не раздражать и оставить надежду".

По его мнению, это все нужно России для достижения лучшей позиции на мирных переговорах.

Он также отметил, что прекращение огня Путиным показывает, что он может остановить войну в любой момент. "В конце концов, все зависит от одного человека - Путина", - сказал Анжанс.

Эксперт также отметил, что, по его мнению, войну легче начать, чем закончить, и что Россия сейчас стоит перед похожей дилеммой: с одной стороны, экономика в плохом состоянии, много людей потеряно, промышленная база пострадала, но с другой стороны, как долго можно вести войну, ничего не добившись, сказал Анджанс, напомнив, что Россия не захватила даже 20% украинской территории.

Анджанс также заявил, что Трамп "бросил Путину спасательный круг". "Путин может плыть по течению, не тонуть еще несколько месяцев, может быть, даже несколько лет, но может оказаться, что у него нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы закончить войну", - сказал Анджанс, отметив, что если Путин решит продолжать войну, США, скорее всего, введут вторичные санкции или санкции против стран, которые закупают продукцию у России.

Это будут еще более высокие тарифы против Китая, Индии и других стран, говорит эксперт. Это может коснуться и западных стран, которые по-прежнему покупают природный газ у России, сказал Анджанс, отметив, что Россия может продолжить войну с помощью вторичных санкций, что еще больше осложнит ситуацию.

Альтернативой, предложенной Трампом, по словам эксперта, является ослабление санкций и предложение возобновить отношения. Он отметил, что делегации России и США говорили о восстановлении дипломатических отношений, о возобновлении авиасообщения, а также о том, что Трамп заявил о возможности приглашения России в G7, превратив ее в G8.

Он отметил, что это даст России частичную отмену санкций, частичное возвращение на международную политическую арену, в том числе на Западе.

По его мнению, Путин показывает, что он не хочет заканчивать войну, но на самом деле очень хочет этого. "Однако он не хочет выглядеть отчаявшимся, он хочет играть с позиции силы", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия соблюдать режим прекращения огня, Анжанс сказал, что, судя по поступающим из Украины сообщениям, там стало намного спокойнее, но бои местами продолжаются. "Понятно, что России нельзя доверять. В нашем регионе это прекрасно знают, в Украине они это прекрасно знают", - сказал г-н Анджан.

Он также отметил, что объявление о прекращении огня могло быть несвоевременно доведено до тех, кто находится на линии фронта. Эксперт предположил, что где-то могут быть изолированные подразделения, которые не поддерживают связь, но в то же время, по его мнению, некоторые из продолжающихся атак России являются преднамеренными, чтобы использовать ситуацию и спровоцировать Украину.

Как уже сообщалось, Путин неожиданно объявил о пасхальном прекращении огня в субботу, пообещав прекратить все боевые действия с 18:00 субботы до полуночи понедельника. Украина заявила, что будет соблюдать перемирие, но предупредила, что будет действовать зеркально, если Россия этого не сделает. Киев также призвал продлить режим прекращения огня на 30 дней.

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#перемирие #война на украине
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(6)
  • AK
    Anton Kvaskov
    20-го апреля

    Собака лает-караван идет !!! Путин Трампу коришь....

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    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го апреля

    Только самая последняя тварь, а по факту латышский эксперт, будет против перемирия во время боевых действий, как бы оно не называлось

    33
    4
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    20-го апреля

    А теперь минутка "правильной" пропаганды от ББ:)))

    17
    2
  • Д
    Дед
    20-го апреля

    Опять не сходится, то РФ отказывается от перемирия, то объявив, врет она все. Кошка бросила котят, это Путин виноват.

    34
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    20-го апреля

    BB ПРЕКРАТИТЕ ВРАТЬ!!! И ПЕРЕСТАНЬТЕ ПУБЛИКОВАТЬ МНЕНИЯ ДИВАННЫХ ВЫПЕРДЕШЕЙ!!! Вам всё равно не получится НАВЕШИВАТЬ откровенную ложь людям!!!

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