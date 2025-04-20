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«Потерянные граждане»: на Украине недовольны теми, кто уехал в Европу, но говорит там по-русски 1 5838

В мире
Дата публикации: 20.04.2025
BB.LV
«Потерянные граждане»: на Украине недовольны теми, кто уехал в Европу, но говорит там по-русски
ФОТО: dreamstime

Беженцы, которые уехали за границу от войны и говорят там на русском языке, не собираются иметь с Украиной ничего общего, пишет Otkrito.lv. Такое заявление сделала украинская писательница и переводчица Евгения Кузнецова.

"Эти люди уже никогда не собираются иметь ничего общего с Украиной. Выезжают, выдергивают своих детей из украиноязычного контекста полностью, дети в школах говорят на других языках и тусуются с русскоязычными. Вступают в группы "Русскоговорящие в Берлине" и так далее. Там могут быть и украинцы, и на аватарке украинский флаг. Но больше там украинского нет нигде. И вырастают дети в "русском мире", просто потерянные граждане для Украины", - приводит слова писательницы УНИАН.

С языковыми проблемами украинские беженцы сталкиваются и в Латвии. Согласно исследованию Providus, высокие требования к знанию латышского языка на квалифицированных и высококвалифицированных профессиях вынуждают украинцев соглашаться на самые низкоквалифицированные работы или даже вовлекаться в нелегальную занятость, что, в свою очередь, существенно влияет на уровень их доходов и социальных гарантий.

В исследовании также отмечается, что жители Украины указывают на нехватку знаний и информации на украинском или русском языке о том, как решать вопросы, связанные с государственными и муниципальными услугами, особенно в области социальной помощи.

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#русский язык #беженцы #украинцы
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(1)
  • SD
    Slava Dalvin
    21-го апреля

    Сразу можно судить о качестве статьи: фразы "больше там этого нет нигде", "выезжают, выдерживают, тусуются", подбор слов и лексики четко говорит о том, что люди и их судьбы для автора - просто номинальные единицы достаточно низкого качества. Вишенкой есть утверждение, что разговор на русском языке тоже самое, что воспитание в духе "русского мира". Популизм - это вирус для поверхностных умов.

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