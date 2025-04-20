«Потерянные граждане»: на Украине недовольны теми, кто уехал в Европу, но говорит там по-русски

Беженцы, которые уехали за границу от войны и говорят там на русском языке, не собираются иметь с Украиной ничего общего, пишет Otkrito.lv. Такое заявление сделала украинская писательница и переводчица Евгения Кузнецова.

"Эти люди уже никогда не собираются иметь ничего общего с Украиной. Выезжают, выдергивают своих детей из украиноязычного контекста полностью, дети в школах говорят на других языках и тусуются с русскоязычными. Вступают в группы "Русскоговорящие в Берлине" и так далее. Там могут быть и украинцы, и на аватарке украинский флаг. Но больше там украинского нет нигде. И вырастают дети в "русском мире", просто потерянные граждане для Украины", - приводит слова писательницы УНИАН.

С языковыми проблемами украинские беженцы сталкиваются и в Латвии. Согласно исследованию Providus, высокие требования к знанию латышского языка на квалифицированных и высококвалифицированных профессиях вынуждают украинцев соглашаться на самые низкоквалифицированные работы или даже вовлекаться в нелегальную занятость, что, в свою очередь, существенно влияет на уровень их доходов и социальных гарантий.

В исследовании также отмечается, что жители Украины указывают на нехватку знаний и информации на украинском или русском языке о том, как решать вопросы, связанные с государственными и муниципальными услугами, особенно в области социальной помощи.