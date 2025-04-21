Baltijas balss logotype

США предложили Киеву взять территории у ЗАЭС под их контроль 1 685

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
Deutsche Welle
США предложили Киеву взять территории у ЗАЭС под их контроль

В Вашингтоне предлагают присвоить территориям вокруг ЗАЭС нейтральный статус и отдать их под контроль США, пишет WSJ. Как этот контроль будет осуществляться и кто будет управлять ЗАЭС, в статье не уточняется, пишет DW.

США предлагают присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона в рамках прекращения огня в Украине, пишет в воскресенье, 20 апреля, газета The Wall Street Journal (WSJ). Как этот контроль будет осуществляться и кто в таком случае должен управлять оккупированной РФ ЗАЭС, в статье не уточняется.

По данным WSJ, предложение по Запорожской АЭС в рамках разработки плана по прекращению огня в Украине было передано Киеву на переговорах американской и украинской делегаций в Париже 17 апреля. Ответ на него Киев, предположительно, даст на грядущей встрече представителей Соединенных Штатов, Украины и Европы в Лондоне.

Трамп уже поднимал вопрос контроля над украинскими АЭС

Вопрос украинских атомных электростанций и их возможного управления со стороны США уже поднимался во время телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта. Тогда украинский лидер подчеркивал, что речь шла только об оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Однако американская сторона, трактовала беседу иначе.

"Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - говорилось в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника президента Трампа по нацбезопасности Майка Уолца.

Позднее агентство Reuters писало, что Дональд Трамп хотел обсудить контроль над ЗАЭС с президентом России Владимиром Путиным. В МИД РФ тогда заявили, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций, исключив передачу объекта Украине или любой другой стране.

Читайте нас также:
#война рф и украины
0
0
0
16
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 788
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 11
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 41
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 50
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 59
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 59
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 66
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 11
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 41
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео