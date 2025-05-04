Значимые политики не поедут в Киев на 9 Мая. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Парламентарий отметил, что из-за продолжающихся переговоров между Россией и США крупные политические деятели Европейского союза (ЕС) скорее всего откажутся от посещения Киева 9 мая. «Сейчас демонстрация поддержки той или иной стороны — не самая удачная тактика с политической точки зрения. Поэтому мне кажется, что никто из лидеров стран ЕС туда не приедет», — высказался Гашпар по поводу возможных визитов глав европейских государств на Украину.

Он также положительно оценил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие в честь празднования 80-летия Победы. По мнению Гашпара, на это время «все орудия должны были бы стихнуть». «Надеюсь, что на Украине проявят здравый смысл, и они так же будут праздновать победу над фашизмом, хотя я в этом не до конца уверен. Будем следить за развитием ситуации», — подытожил словацкий парламентарий.