Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маск высмеял британские ВМС после сравнения с флотом России 1 1613

В мире
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Маск высмеял британские ВМС после сравнения с флотом России
ФОТО: Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск высмеял военно-морские силы (ВМС) Великобритании после сравнения с флотом России. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Что произошло с хваленым британским военно-морским флотом?» — задался вопросом бизнесмен.

Таким образом Маск прокомментировал пост пользователя Х со ссылкой на данные газеты Responsible Statecraft, согласно которым с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, 6 больших фрегатов, 9 корветов и 16 ракетных катеров, которые «также оснащены крылатыми и гиперзвуковыми ракетами».

При этом пользователь сыронизировал, что Великобритания отправила в мировое турне «посмотрите на нас» всего лишь 4 четыре корабля, включая один авианосец, «оставив всего 9 готовых к войне кораблей для защиты вод королевства».

×
Читайте нас также:
#Илон Маск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
23
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео