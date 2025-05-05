Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наша разведка спрогнозировала, как может развиваться агрессивная внешняя политика РФ 7 1669

В мире
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наша разведка спрогнозировала, как может развиваться агрессивная внешняя политика РФ
ФОТО: Unsplash

В среднесрочной и долгосрочной перспективе России будет всё труднее вернуться к экономике мирного времени — это, в свою очередь, формирует внутренний запрос на поддержание агрессивной внешней политики и продолжение вооружения, говорится в оценке угроз и обзоре деятельности за прошедший год Службы военной разведки и безопасности (СВРБ).

СВРБ указывает, что истощение резервов может поставить под угрозу способность России вести продолжительный высокоинтенсивный конфликт в течение ближайших нескольких лет. В то же время служба приходит к выводу, что в краткосрочной перспективе Москва, скорее всего, сможет мобилизовать доступные ресурсы для финансирования войны в Украине, стремясь достичь стратегических целей Кремля в этой стране.

Одновременно в службе подчёркивают, что в нынешних условиях Россия не располагает военными возможностями для проведения ещё одной стратегической наземной операции.

СВРБ указывает, что в России проводится масштабная военная реформа, в рамках которой планируется увеличить численность вооружённых сил с одного до полутора миллионов солдат. Наиболее значительные изменения запланированы именно в западном стратегическом направлении.

"Вероятно, для полного достижения целей реформы потребуется несколько лет, возможно, даже десятилетие, однако ожидается, что численность российских вооружённых сил у границы с Латвией начнёт увеличиваться по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине", — считают в службе.

СВРБ подчёркивает, что невозможно точно определить объём вооружённых сил или уровень их боеспособности, который Россия должна достичь, чтобы Кремль принял решение о начале новой военной агрессии. По их мнению, на принятие решений могут влиять различные ситуативные и субъективные факторы, в том числе представления российской военно-политической элиты о слабости противника и расчёты, что определённых целей можно достичь военными средствами.

"Вторжение в Украину показало, что такие расчёты России могут быть неточными и чрезмерно оптимистичными", — указывает СВРБ, отмечая, что, скорее всего, на атаку на какую-либо страну НАТО Россия решится только в случае, если будет уверена, что другие члены альянса не выполнят обязательства, предусмотренные 5-й статьёй Вашингтонского договора, и не окажут помощь. Для достижения этой цели Россия целенаправленно старается убедить западные страны в готовности применить ядерное оружие даже при относительно низком внешнем уровне угрозы, добавляют в службе.

СВРБ также подчёркивает: вероятно, столкнувшись с трудностями в войне против Украины, Кремль продолжит угрожать, но воздержится от применения ядерного оружия.

В службе также акцентируют внимание на том, что значительную поддержку России оказывают поставки вооружений и боеприпасов из Северной Кореи и Ирана. Существенную помощь российской военной промышленности и вооружённым силам оказывает также Китай, поставляя производственное оборудование, компоненты микроэлектроники, двигатели для дронов и аналогичные устройства.

СВРБ признаёт, что стратегическое сотрудничество России и Китая является важным фактором угрозы для Латвии, поскольку оно может обеспечить Москве необходимую для конфронтации с Западом дипломатическую, экономическую и военно-техническую поддержку.

Угроза для Латвии также исходит из политики, проводимой Беларусью, подчёркивают эксперты. Всё возрастающая зависимость Минска от Москвы делает Беларусь потенциальным союзником российской агрессии против соседних государств, заключает СВРБ.

Эксперты также добавляют, что Россия продолжает использовать неформальные вооружённые формирования как на поле боя в Украине, так и для достижения определённых целей в других странах мира. Концепция применения таких сил многократно доказала свою эффективность как в Украине, так и за её пределами. СВРБ подчёркивает, что в зависимости от обстоятельств и необходимости эти формирования могут вновь сыграть важную роль в реализации интересов Кремля.

СВРБ — государственное учреждение национальной безопасности, подчиняющееся министру обороны. Оно занимается военной контрразведкой, разведкой и выполнением других задач, предусмотренных Законом о государственных службах безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года службу возглавляет Индулис Крекис.

×
Читайте нас также:
#разведка
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
12
0
0

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео