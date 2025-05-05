В среднесрочной и долгосрочной перспективе России будет всё труднее вернуться к экономике мирного времени — это, в свою очередь, формирует внутренний запрос на поддержание агрессивной внешней политики и продолжение вооружения, говорится в оценке угроз и обзоре деятельности за прошедший год Службы военной разведки и безопасности (СВРБ).

СВРБ указывает, что истощение резервов может поставить под угрозу способность России вести продолжительный высокоинтенсивный конфликт в течение ближайших нескольких лет. В то же время служба приходит к выводу, что в краткосрочной перспективе Москва, скорее всего, сможет мобилизовать доступные ресурсы для финансирования войны в Украине, стремясь достичь стратегических целей Кремля в этой стране.

Одновременно в службе подчёркивают, что в нынешних условиях Россия не располагает военными возможностями для проведения ещё одной стратегической наземной операции.

СВРБ указывает, что в России проводится масштабная военная реформа, в рамках которой планируется увеличить численность вооружённых сил с одного до полутора миллионов солдат. Наиболее значительные изменения запланированы именно в западном стратегическом направлении.

"Вероятно, для полного достижения целей реформы потребуется несколько лет, возможно, даже десятилетие, однако ожидается, что численность российских вооружённых сил у границы с Латвией начнёт увеличиваться по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине", — считают в службе.

СВРБ подчёркивает, что невозможно точно определить объём вооружённых сил или уровень их боеспособности, который Россия должна достичь, чтобы Кремль принял решение о начале новой военной агрессии. По их мнению, на принятие решений могут влиять различные ситуативные и субъективные факторы, в том числе представления российской военно-политической элиты о слабости противника и расчёты, что определённых целей можно достичь военными средствами.

"Вторжение в Украину показало, что такие расчёты России могут быть неточными и чрезмерно оптимистичными", — указывает СВРБ, отмечая, что, скорее всего, на атаку на какую-либо страну НАТО Россия решится только в случае, если будет уверена, что другие члены альянса не выполнят обязательства, предусмотренные 5-й статьёй Вашингтонского договора, и не окажут помощь. Для достижения этой цели Россия целенаправленно старается убедить западные страны в готовности применить ядерное оружие даже при относительно низком внешнем уровне угрозы, добавляют в службе.

СВРБ также подчёркивает: вероятно, столкнувшись с трудностями в войне против Украины, Кремль продолжит угрожать, но воздержится от применения ядерного оружия.

В службе также акцентируют внимание на том, что значительную поддержку России оказывают поставки вооружений и боеприпасов из Северной Кореи и Ирана. Существенную помощь российской военной промышленности и вооружённым силам оказывает также Китай, поставляя производственное оборудование, компоненты микроэлектроники, двигатели для дронов и аналогичные устройства.

СВРБ признаёт, что стратегическое сотрудничество России и Китая является важным фактором угрозы для Латвии, поскольку оно может обеспечить Москве необходимую для конфронтации с Западом дипломатическую, экономическую и военно-техническую поддержку.

Угроза для Латвии также исходит из политики, проводимой Беларусью, подчёркивают эксперты. Всё возрастающая зависимость Минска от Москвы делает Беларусь потенциальным союзником российской агрессии против соседних государств, заключает СВРБ.

Эксперты также добавляют, что Россия продолжает использовать неформальные вооружённые формирования как на поле боя в Украине, так и для достижения определённых целей в других странах мира. Концепция применения таких сил многократно доказала свою эффективность как в Украине, так и за её пределами. СВРБ подчёркивает, что в зависимости от обстоятельств и необходимости эти формирования могут вновь сыграть важную роль в реализации интересов Кремля.

СВРБ — государственное учреждение национальной безопасности, подчиняющееся министру обороны. Оно занимается военной контрразведкой, разведкой и выполнением других задач, предусмотренных Законом о государственных службах безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года службу возглавляет Индулис Крекис.