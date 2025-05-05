Трамп допустил отправку войск в Гренландию

В мире
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп допустил отправку войск в Гренландию
ФОТО: Global Look Press

Трамп допустил отправку войск в Гренландию при определенных обстоятельствах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии. Об этом он высказался в интервью телеканалу NBC News.

Трамп допустил отправку войск в Гренландию и подчеркнул, что может принять это решение при определенных обстоятельствах. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку она позволит стране обеспечить международную безопасность.

Ранее Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. По его словам, присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила, что Штаты не захватят Гренландию. В самой Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний Трампа.

#Дональд Трамп #Гренландия
