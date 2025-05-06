«Стой!» Латвия и Литва запретили перелет Вучича на 9 мая в Россию - СМИ

Дата публикации: 06.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Стой!» Латвия и Литва запретили перелет Вучича на 9 мая в Россию - СМИ
ФОТО: Global Look Press

Латвия и Литва запретили перелет Вучича на парад Победы в Москву.

Литва вслед за Латвией запретила перелет самолета президента Сербии Александра Вучича в Россию на 9 Мая. Об этом пишет сербское издание «Новости».

«По данным литовских властей, полет самолета, на борту которого находился президент Сербии Александр Вучич, был запрещен из-за "технических и дипломатических обстоятельств"», — говорится в публикации.

Вечером 6 мая стало известно, что власти Латвии также выступили против перелета Вучича на парад Победы в Москве над территорией своей страны. В Риге объяснили введенные ограничения «политической чувствительностью цели полета».

1 мая Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Евросоюза. Он рассказал, что дал слово президенту России Владимиру Путину.

#Латвия #9 мая
