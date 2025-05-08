Из-за воды с фекальными массами в Эстонии заболело более 700 человек 1 1052

В мире
Дата публикации: 08.05.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за воды с фекальными массами в Эстонии заболело более 700 человек

В районе Юленурме, Тырванди и Сойнасте в Тартумаа из-за водопроводной воды с фекальным загрязнением заболело более 700 человек.

Эпидемиологическое обследование проведено в отношении 264 больных, но в Департамент здравоохранения обратились еще около 500 человек с различными жалобами. Было две волны заболевания — с 19 по 23 апреля и с 30 апреля по 4 мая.

За последние дни новые случаи болезни появлялись преимущественно внутри семей и после посещения детьми школы или детского сада, где они могли контактировать с другими заразившимися. Тем не менее, это отдельные случаи.

Департамент здравоохранения взял пробы воды в 17 различных местах. В четверг пробы воды взял еще в восьми местах, подтвержденные результаты будут обнародованы в понедельник. Всего департамент взял 33 пробы. Одновременно мониторинг продолжает Tartu Veevärk.

В качестве меры предосторожности по-прежнему действует рекомендация кипятить питьевую воду перед употреблением. Таким образом, не нужно избегать пользования водопроводной воды, а мытье в душе не представляет опасности.

#Эстония #отравление
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
