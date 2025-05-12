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В Европа пообещали сильнее надавить на Россию 1 924

В мире
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
В Европа пообещали сильнее надавить на Россию
ФОТО: Youtube

Европейские страны пообещали усилить давление на Россию для достижения перемирия.

Ведущие европейские страны и Еврокомиссия на встрече в Лондоне заявили о поддержке 30-дневного перемирия на Украине и одновременно пообещали усилить давление на Россию для его достижения. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел по итогам встречи в Лондоне, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

«Мы присоединились к Украине, призвав к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире», — сказано в заявлении.

Также утверждается, что страны Европы намерены продолжить давление на Россию путем борьбы с так называемым «теневым флотом», более жестких ограничений цен на российскую нефть и сокращения оставшегося импорта российских энергоносителей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выдвинутое России предложение о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера понедельника, 12 мая.

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#россия #европа
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(1)
  • З
    Злой
    12-го мая

    В России вроде как есть план к 2030 году импортозамещение довести до 50%, а к 2050 году до 80%, т.е. это означает, что Россия уже никогда не будет пользоваться западными услугами, план на долгие годы и обратного пути не будет, думаю России глубоко фиолетово эти все западные потуги, они как ледокол будут идти к своей цели!

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