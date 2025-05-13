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Эрдоган предостерег НАТО от участия в конфликте на Украине 1 691

В мире
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Эрдоган предостерег НАТО от участия в конфликте на Украине
ФОТО: Global Look Press

Эрдоган заявил, что НАТО не должна быть частью конфликта на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс не должен быть частью конфликта на Украине. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны», — говорится в заявлении.

В сообщении канцелярии Эрдогана также подчеркивается, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром.

Ранее президент Турции заявлял, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими.

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(1)
  • Ч
    Чангл
    13-го мая

    Опять виды. Вторая страна в НАТО по мощности, сказала стоп. Опять обосрались

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