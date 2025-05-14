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Макрон готов разместить французское ядерное оружие в других странах Европы 3 410

В мире
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
x.com/EmmanuelMacron

x.com/EmmanuelMacron

ФОТО: twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что открыт к переговорам о возможном размещении французского ядерного потенциала в других европейских странах, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В интервью телеканалу TF1 Макрон отметил, что США уже разместили в Европе самолёты, вооружённые ядерным оружием.

"Мы готовы начать этот диалог" с европейскими партнёрами, — сказал Макрон, добавив, что в ближайшие месяцы он определит рамки таких переговоров.

Макрон дал понять, что любое расширение французского ядерного сдерживания на другие страны будет сопровождаться рядом условий. В частности, Франция не будет оплачивать безопасность других государств. Кроме того, собственные оборонные способности Франции должны остаться полностью нетронутыми, а окончательный контроль за применением этого оружия останется исключительно в компетенции президента Франции.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), у Франции имеется около 290 ядерных боезарядов, что делает её четвёртой по величине ядерной державой в мире после России, США и Китая.

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#франция #ядерное оружие
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(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го мая

    Петух он и ест петух. Даже если и французский, и парижский. Гильотина по его шее плачет. Кстати, все петухи так заканчивают: тяп топором по шее и в бульон. Похоже Макрон не силен в сельском хозяйстве.

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  • NB
    Nose Bose
    14-го мая

    Готов - размещай! Зачем эта болтовня ни о чем? Оружие, как и деньги, любит тишину :)

    5
    1
  • IP
    Ivans Pupkins
    14-го мая

    Ну от некрофила Макарона чего ещё ждать? Только какую нибудь мерзость.

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