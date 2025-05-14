Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что открыт к переговорам о возможном размещении французского ядерного потенциала в других европейских странах, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В интервью телеканалу TF1 Макрон отметил, что США уже разместили в Европе самолёты, вооружённые ядерным оружием.

"Мы готовы начать этот диалог" с европейскими партнёрами, — сказал Макрон, добавив, что в ближайшие месяцы он определит рамки таких переговоров.

Макрон дал понять, что любое расширение французского ядерного сдерживания на другие страны будет сопровождаться рядом условий. В частности, Франция не будет оплачивать безопасность других государств. Кроме того, собственные оборонные способности Франции должны остаться полностью нетронутыми, а окончательный контроль за применением этого оружия останется исключительно в компетенции президента Франции.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), у Франции имеется около 290 ядерных боезарядов, что делает её четвёртой по величине ядерной державой в мире после России, США и Китая.