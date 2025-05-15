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Трамп: Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся 1 440

В мире
Дата публикации: 15.05.2025
Deutsche Welle
Трамп: Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся

По мнению президента США, урегулировать войну РФ против Украины не удастся, пока он и российский президент не встретятся лично.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 15 мая, что прогресса в переговорах о мирном урегулировании в Украине не будет до тех пор, пока он лично не встретится с президентом России Владимиром Путиным. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал он журналистам на борту президентского самолета Air Force One по пути из Катара в ОАЭ.

По словам Трампа, встреча должна произойти как можно скорее, "так как гибнет слишком много людей". На вопрос одного из журналистов, разочарован ли он тем, что в состав российской делегации в Стамбуле не вошел Путин, президент США ответил: "Я ничем не разочарован". Он отметил, что "даже не узнавал" о членах делегации РФ, направленной в Турцию для переговоров с Украиной.

"Очевидно, что он (Путин. - Ред.) не собирался ехать. Он собирался, но думал, что я поеду. Он не собирался ехать, если меня там не будет", - сказал Трамп.

В Кремле исключили встречу Путина с Трампом "в ближайшие дни"

Ранее в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что никакой подготовки встречи лидеров России и США на ближайшие дни пока не ведется. На вопрос, можно ли ожидать в ближайшие дни поездки Путина в Турцию, Песков также ответил отрицательно.

В преддверии российско-украинских переговоров Трамп не исключал возможности прервать свою поездку по Ближнему Востоку, если это поможет делу и если оба лидера - РФ и Украины - приедут в Стамбул.

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#путин #дональд трамп #переговоры
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Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    15-го мая

    Пока США и Россия не разделит Европу под территории влияния, война не окончится. Боюсь Прибалтика попадет под влияние России. Трампу и Европе она не нужна. Прибалтика выполнила свою роль покупателя для гашения кризиса в Европе, теперь можно и отдать.

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