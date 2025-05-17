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Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна 5 899

В мире
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна
ФОТО: Global Look Press

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только после того, как переговорные делегации достигнут «определенных договоренностей», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон» — сказал Песков.

Песков также подтвердил, что Россия готовит свой перечень условий для прекращения огня и передаст его Украине. Ранее о том, что Москва и Киев договорились перед следующей встречей детально прописать такие условия, заявлял глава российских переговорщиков Владимир Мединский.

Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров на пресс-конференции после переговоров заявил, что «следующим шагом должна стать организация встречи на уровне лидеров». Мединский сказал, что на переговорах украинская делегация предложила такую встречу и что переговорщики от РФ «приняли этот запрос к сведению».

Зеленский в дни, предшествовавшие переговорам, неоднократно призывал Путина провести личную встречу в Турции. В день начала переговоров он прилетел в Анкару и в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ. Путин никак не отреагировал на это предложение.

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#россия-украина #кремль
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(5)
  • Ч
    Чангл
    17-го мая

    Не нужно переваричивать. Песков сказал, что возможно, но больше он сказал, что не будет, так зе никто. Сейчас роосоут последнюю шахту по литию и все жопой в США. Нашим не привыкать что премьер, что президент

    6
    4
  • З
    Злой
    17-го мая

    Ещё раз повторю- бесполезно разные ненавидящие друг друга народы, невозможно убрать причины конфликта, слишком много погибших - война навсегда

    5
    11
  • Д
    Дед
    Злой
    17-го мая

    Я общаюсь с многими украинцами и нет там никакой ненависти к русским. Возможно, я не общаюсь с воевавшими, но не думаю, что идет речь о ненависти навсегда. А Путин встретится с Зеленским для подписания капитуляции

    11
    3
  • З
    Злой
    Злой
    17-го мая

    Дед, Вы очень наивны, украинцы на войне с русскими фамилиями сдаются в плен и говорят, что их "заставили", а у самих закончился боекомплект, который они 5 минут назад разрядили в русских солдат! О чём Вы говорите, смешно!

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  • ТТ
    Тим Тим
    Злой
    17-го мая

    С кем "война на всегда"с страной с 150 млн.населения и огромным ВПК и ЯО?Тогда уж точно до последнего украинца,а простым украм это надо?Это больше надо Вам,сидящим у Нас в относительно тихом ЕС.

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