Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только после того, как переговорные делегации достигнут «определенных договоренностей», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон» — сказал Песков.

Песков также подтвердил, что Россия готовит свой перечень условий для прекращения огня и передаст его Украине. Ранее о том, что Москва и Киев договорились перед следующей встречей детально прописать такие условия, заявлял глава российских переговорщиков Владимир Мединский.

Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров на пресс-конференции после переговоров заявил, что «следующим шагом должна стать организация встречи на уровне лидеров». Мединский сказал, что на переговорах украинская делегация предложила такую встречу и что переговорщики от РФ «приняли этот запрос к сведению».

Зеленский в дни, предшествовавшие переговорам, неоднократно призывал Путина провести личную встречу в Турции. В день начала переговоров он прилетел в Анкару и в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ. Путин никак не отреагировал на это предложение.