В Израиле заявили о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает широкомасштабные наземные действий в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Подразделения ЦАХАЛ под руководством Южного командования, включающие как действующих военнослужащих, так и резервистов, начали широкомасштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона"», — указано в сообщении.

Целью операции, как и предыдущих действий Армии обороны Израиля, согласно публикации, является защита гражданского населения. Для ее достижения и остается необходимым ликвидировать террористические организации, действующие в секторе Газа, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.