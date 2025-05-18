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В Израиле заявили о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа 1 283

В мире
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
В Израиле заявили о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа
ФОТО: Global Look Press

ЦАХАЛ: Израиль начинает широкомасштабные наземные действия в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает широкомасштабные наземные действий в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Подразделения ЦАХАЛ под руководством Южного командования, включающие как действующих военнослужащих, так и резервистов, начали широкомасштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона"», — указано в сообщении.

Целью операции, как и предыдущих действий Армии обороны Израиля, согласно публикации, является защита гражданского населения. Для ее достижения и остается необходимым ликвидировать террористические организации, действующие в секторе Газа, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    Нетаньяху подонок!!!

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