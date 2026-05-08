Чтобы быстро загореть, перед походом на пляж якобы можно впрыснуть в нос назальный спрей, содержащий меланотан-2. Как это работает?
«Предполагается, что спреи, содержащие меланотан-2, стимулируют выработку меланина и затемняют кожу даже без ультрафиолета, а при посещении соляриев или пребывании на солнце их действие усиливается.
Однако использование таких спреев для загара, а не по назначению врача, может быть опасно для здоровья, - Мирада АСАДУЛАЕВА.
- Спреи, содержащие меланотан-2, способны усиливать вредное воздействие ультрафиолетовых лучей».
