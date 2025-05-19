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Макрон сообщил о разговоре европейских лидеров с Трампом после его беседы с Путиным 1 927

В мире
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Макрон сообщил о разговоре европейских лидеров с Трампом после его беседы с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Макрон: европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры созвонились с главой Белого дома Дональдом Трампом после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Простите, что заставил ждать, но у нас вместе с рядом европейских коллег был телефонный разговор с президентом Трампом после его переговоров с президентом Путиным», — сказал политик на инвестиционной конференции Choose France в Версале. Он не привел иных подробностей беседы.

Телефонные переговоры завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Трамп в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

Трамп позднее сообщил, что проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Он также уведомил об итогах разговора президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го мая

    А созвонились с Трампом все и сразу? Прекрасная дрессура! Хозяину свои "питомцам" даже уже и напоминать ничего не надо, да и сахарок тоже сэкономил. Но конечно гвоздь программы -- это дрессированный Петух. Величайшая редкость! Но башку ему все равно оттяпают и на бульон отправят.

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