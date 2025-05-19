Макрон сообщил о разговоре европейских лидеров с Трампом после его беседы с Путиным

Макрон: европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры созвонились с главой Белого дома Дональдом Трампом после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Простите, что заставил ждать, но у нас вместе с рядом европейских коллег был телефонный разговор с президентом Трампом после его переговоров с президентом Путиным», — сказал политик на инвестиционной конференции Choose France в Версале. Он не привел иных подробностей беседы.

Телефонные переговоры завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Трамп в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

Трамп позднее сообщил, что проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Он также уведомил об итогах разговора президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.