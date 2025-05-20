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Илон Маск решил уйти из политики 0 605

В мире
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Илон Маск решил уйти из политики
ФОТО: Global Look Press

Маск заявил, что в будущем будет тратить гораздо меньше времени на политику.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен в будущем тратить гораздо меньше времени на политику. Такое обещание он сделал в интервью Bloomberg.

Таким образом он попытался успокоить инвесторов. Маск также выразил мнение, что и так сделал уже достаточно.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Республиканской партии США считают Илона Маска «политически токсичным». Издание Politico указало, что президент США Дональд Трамп, упоминавший бизнесмена каждые несколько дней в своем аккаунте соцсети Truth Social, ничего не писал о нем уже больше месяца. «Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его имя почти не упоминается на них», — говорится в статье.

Деятельность бизнесмена в качестве главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) в администрации Трампа вызвала масштабную критику.

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