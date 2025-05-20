РФ отпустила задержанный ранее эстонский танкер со сланцевым маслом

Танкер Green Admire, задержанный 18 мая в территориальных водах РФ после выхода из порта Силламяэ, освобожден, сообщают общественные СМИ ERR.

Танкер Green Admire, задержанный 18 мая в территориальных водах РФ после выхода из порта Силламяэ, освобожден, сообщают общественные СМИ ERR. Портал пишет, что судно, недавно задержанное с грузом сланцевого масла, вечером 19 мая покинуло территориальные воды РФ и взяло курс на Роттердам, куда оно направлялось изначально.

Как сообщал LSM+, инцидент произошел, когда судно, выйдя из порта Силламяэ, вошло в территориальные воды РФ (этот маршрут более безопасен для крупных судов, чем проход между отмелями в водах Эстонии). Отмечалось, что этот маршрут был согласован между РФ, Эстонией и Финляндией, но российские власти остановили судно, и вскоре танкер направился к принадлежащему РФ острову Гогланд.

ERR пишет, что это первый такой инцидент. Департамент транспорта Эстонии сообщил, что впредь посещающие Силламяэ суда планируется проводить через территориальные воды Эстонии с лоцманской проводкой.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна связал эти действия РФ с давлением на ее «теневой флот» в Балтийском море.

Как писал ранее LSM+, 13 мая ВМС Эстонии попытались задержать танкер Jaguar, следовавший через Финский залив в РФ. В операции участвовали военные корабли, вертолеты и самолеты страны. Судно не остановилось, и Россия направила к нему в сопровождение истребитель, который нарушил воздушное пространство Эстонии.

Нарушение истребителем Су-35 воздушного пространства Эстонии, когда ВМС этой страны приблизились к танкеру Jaguar, стало первой демонстрацией готовности РФ защищать свой «теневой флот». Так глава Генштаба Сил обороны Вахур Карус охарактеризовал произошедший во вторник в Балтийском море инцидент, передает ERR.