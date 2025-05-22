Трамп: Путин считает себя победителем и не готов к миру

Президент США сообщил европейским лидерам, что Путин не намерен заканчивать войну с Украиной. Европейцы требовали, чтобы Путин согласился на безусловное перемирие, но Трамп не согласился с такой формулировкой.

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая проинформировал европейских лидеров, что президент России не собирается заканчивать войну в Украине, поскольку считает, что он побеждает в ней, сообщила в среду, 21 мая, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника.

Как отмечает издание, европейские лидеры догадывались, что Путин не хочет мира, но впервые услышали подтверждение своим предположениям из уст Трампа. При этом слова Трампа противоречили его же публичным заявлениям о том, что Путин якобы искренне стремится к миру.

Трамп также отказался ужесточить санкции против России, хотя еще за день до разговора с Путиным дал понять европейским лидерам, что если Путин не согласится на прекращение огня, он введет новые санкции. Вместо этого Трамп призвал продолжить переговоры между Россией и Украиной. При этом, как говорили источники The New York Times, глава Белого дома сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тому придется самостоятельно договариваться с Путиным. "Это не моя война. Мы ввязались в то, во что не должны были ввязываться", - указал президент США.

Трамп уже не настаивает на "безоговорочном" перемирии в Украине

По словам собеседников WSJ, новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. Трамп пообещал направить на них госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога.

Европейские лидеры заявили американскому президенту, что результатом этой встречи должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп возразил, что ему не нравится формулировка "безусловный", хотя сам в начале мая сам призывал к "30-дневному безоговорочному прекращению огня". В итоге европейские лидеры уступили ему.

Переговоры между Россией и Украиной

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле 16 мая. На встрече российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским потребовала от Киева полностью сдать частично оккупированные Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и пригрозила захватить Сумскую и Харьковскую области, если это требование не будет выполнено. Однако украинская делегация ответила решительным отказом на подобные требования.

Президент Украины Владимир Зеленский также отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины. "Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли, значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", - заявил он.

По словам украинского президента, после разговора с Путиным Трамп позвонил Зеленскому и проинформировал о содержании беседы. Для главы Белого дома важнее всего, чтобы Киев и Москва начали прямые переговоры. При этом сам Владимир Зеленский хотел бы увидеть прекращение огня в качестве первого шага к окончанию войны, поскольку тем самым россияне могли продемонстрировать настоящую готовность к мирному урегулированию.

Ранее близкие к Кремлю источники говорили агентству Bloomberg, что Путин убежден в способности российской армии прорвать украинскую оборону и к концу года полностью захватить четыре региона Украины.