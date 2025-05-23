Бразилия зафиксировала сокращение вырубки лесов на 32,4%, при этом снижение отмечено в пяти из шести биомов, согласно данным, опубликованным MapBiomas — сетью НКО, университетов и технологических компаний. Атлантический лес (биом Mata Atlântica) остался практически без изменений (с ростом на 2%), в то время как Пантанал, Пампа, Серрадо, Амазония и Каатинга показали снижение.

Всего было вырублено 1,24 миллиона гектаров леса, при этом зафиксировано 60 983 предупреждения («предупреждения/алерты» — автоматизированные сигналы спутниковых систем мониторинга, фиксирующие изменения лесного покрова). Серрадо стал наиболее пострадавшим биомом — на него пришлось 52,4% вырубки, следом идёт Амазония.

По сравнению с 2023 годом, в 2024 году вырубка сократилась в:

Пантанале (на 58,6%)

Пампасе (на 42,1%)

Серрадо (на 41,2%)

Амазонии (на 16,8%)

Каатинге (на 13,4%)

На национальном уровне площадь вырубки уменьшилась на 32,4%, а количество предупреждений — на 26,9%. В 2024 году было вырублено в общей сложности 1 242 079 гектаров, зарегистрировано 60 983 предупреждения.

В 2024 году более 89% вырубленных территорий страны приходилось на Амазонию и Серрадо. Саванные формации (Серрадо) оказались наиболее пострадавшими зонами, на которые пришлось 52,4% всей вырубки в Бразилии. Лесные массивы составили ещё 43,7%.

Одним из отслеживаемых аспектов стала потеря естественной растительности из-за экстремальных климатических явлений — именно поэтому Атлантический лес не последовал тенденции других биомов, отметил генеральный координатор MapBiomas Тассо Азеведо.

«Если бы мы не учитывали вырубку, связанную с экстремальными явлениями, её объём был бы на 20% меньше», — заявил он.

В последние годы были разработаны планы по борьбе с вырубкой лесов во всех биомах — ранее такого не происходило. Ещё одним вызовом стало возросшее участие штатов в программах по борьбе с вырубкой — как в наложении эмбарго, так и в уведомлениях, выпускаемых национальным экологическим органом Ibama. Третий фактор — сельский кредит. «Отмечен рост использования этих данных при выдаче сельских кредитов», — добавил он.

Несмотря на снижение, в 2024 году Серрадо второй год подряд стал бразильским биомом с наибольшей площадью вырубки — здесь было уничтожено более 652 000 гектаров естественной растительности.

«Это изменение впервые произошло в 2023 году. Исторически вырубка всегда концентрировалась в Амазонии. В этом году зафиксировано сокращение в обоих биомах. Однако вырубка сохранила прежнюю модель, так как в Серрадо она оказалась выше, чем в Амазонии», — пояснил Маркос Роза, технический координатор MapBiomas.

Также отслеживались выданные разрешения на удаление растительности. В 2024 году 43% вырубленных территорий Бразилии находились под каким-либо видом санкционирования. Серрадо стал биомом с наибольшей площадью, покрытой разрешениями — здесь 66% естественной растительности было уничтожено на законных основаниях. В Амазонии этот показатель составил 14%.

При более широком анализе временного ряда исследования, начатого в 2019 году, специалисты выяснили, что за эти шесть лет Бразилия вырубила 9 880 551 гектар, из которых 67% приходится на естественную растительность амазонского региона.

По оценкам, вырубка, связанная с сельскохозяйственным давлением, составляет более 97% от общей потери естественной растительности в Бразилии за последние шесть лет.