Депутаты фракции "Латвия на первом месте" внесли в Сейм поправки в Закон о государственной социальной помощи. Суть поправок в том, чтобы увеличить размер пособия по уходу за ребенком в первые полтора года жизни тем семьям, которые имели маленькую зарплату или вовсе ее не имели. На данный момент пособие по уходу за ребенком приравнено к минимальному социальному пособию,составляющему 298 евро! Парламентарии считают, что если государство не на словах, а на деле поддерживает улучшение демографической ситуации, пособие должно быть повышено до размера минимальной зарплаты, то есть до 780 евро. Данная инициатива сеймовской фракции будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании.