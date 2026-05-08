Это не пособие, а издевательство! Депутаты предлагают повысить социальную поддержку семьям с младенцами 0 545

Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Оппозиционные парламентарии призывают поддержать демографию конкретными решениями, а не просто красивыми словами.

Депутаты фракции "Латвия на первом месте" внесли в Сейм поправки в Закон о государственной социальной помощи. Суть поправок в том, чтобы увеличить размер пособия по уходу за ребенком в первые полтора года жизни тем семьям, которые имели маленькую зарплату или вовсе ее не имели. На данный момент пособие по уходу за ребенком приравнено к минимальному социальному пособию,составляющему 298 евро! Парламентарии считают, что если государство не на словах, а на деле поддерживает улучшение демографической ситуации, пособие должно быть повышено до размера минимальной зарплаты, то есть до 780 евро. Данная инициатива сеймовской фракции будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании.

#Латвия #демография #депутаты #парламент #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
