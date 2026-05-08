Кадр видео канала SABC News.
По меньшей мере восемь человек погибли в аварии с автобусом на севере ЮАР. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.
Еще 44 человека получили ранения, отмечает он. В автобусе находился 61 пассажир.
Авария произошла на скоростной трассе в районе горного перевала Саутпансберг провинции Лимпопо. Трасса перекрыта полицией. Идет эвакуация пострадавших.
Согласно предварительной информации, у автобуса на крутом спуске отказали тормоза, водитель потерял управление и машина опрокинулась. Автобус следовал из соседней Малави.
