«Очень повезло с суррогатными матерями»: в сети появились подробности о новорождённом ребёнке Кэмерон Диас

Дата публикации: 08.05.2026
Голливудская актриса Cameron Diaz и её супруг Бенджи Мэдден снова стали родителями.

«Очень повезло с суррогатными матерями». 53-летняя Кэмерон Диас «вне себя от радости» после рождения третьего ребёнка

В сети появились подробности о новорождённом ребёнке актрисы.

53-летняя Кэмерон Диас и её муж Бенджи Мэдден, "вне себя от радости" из-за пополнения в семье. Источник, близкий к паре, рассказал в интервью US Weekly, что рождение третьего ребёнка стало сюрпризом в том числе для родителей.

Так, по словам инсайдера, супруги намеренно до последнего не делились планами — даже их близкие не были в курсе: "Они сами не были уверены, что всё получится".

"Кэмерон искренне считает, что ей очень повезло с суррогатными матерями. Для неё и Бенджи этот путь был долгим, но теперь у них именно та семья, о которой они всегда мечтали, и она наконец стала полной", — добавил он.

Теперь пара намерена полностью посвятить себя детям, и Монтесито, где она живёт уже несколько лет, идеально подходит для этого. "Они влюблены в это место и ведут очень скромный образ жизни", — пояснил источник, добавив: "Здесь они могут воспитывать наследников вдали от посторонних глаз — именно этого они и хотели".

Кэмерон Диас и участник рок-группы Good Charlotte Мэдден поженились в 2015 году. Впервые актриса стала матерью в 47 лет: у них с мужем родилась дочь Раддикс. Второй ребёнок — сын Кардинал — появился на свет весной 2024 года. Оба родились благодаря суррогатному материнству.

4 мая Мэдден сообщил в своих соцсетях, что у них с Диас родился второй сын, которого назвали Наутас. Эта новость удивила поклонников, поскольку актриса в последнее время активно появлялась на публичных мероприятиях и не демонстрировала признаков беременности. Лишь позже стало известно, что мальчик родился с помощью суррогатного материнства.

Ради воспитания детей Кэмерон на несколько лет ушла из кино и лишь недавно стала возвращаться к съёмкам.

После рождения третьего ребёнка супруги ещё больше сосредоточились на воспитании детей и, как утверждают близкие пары, чувствуют, что их семья наконец стала именно такой, о какой они мечтали, пишет bb.lv.

Светлана Зубова
