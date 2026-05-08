Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивают главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги.

Руководитель отдела аренды жилых помещений компании "Arco Real Estate" Эдгар Даргис объясняет подорожание аренды в Риге тем, что в прошлом году на рынке аренды все чаще появлялись отремонтированные и благоустроенные квартиры, которые ищущие жилье люди соглашались снимать и за более высокую плату. Как рассказывает представитель компании, наибольшая активность на рынке аренды наблюдалась в прошлом году в марте, апреле и мае, когда местные жители и иностранцы чаще всего искали одно- и двухкомнатные квартиры по цене от 400 до 600 евро в месяц без учета коммунальных платежей.

Наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров по цене от 11 до 15 евро за квадратный метр, или в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр, а трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров - от 12 до 18 евро за квадратный метр.