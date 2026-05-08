Хотя ситуацию в предпринимательской среде Латвии часто характеризуют как сложную, число случаев неплатежеспособности предприятий не растет, а наоборот - снижается.

Исследование статистики неплатежеспособности в Латвии, проведенное ООО "Lursoft IT", и сбор данных, который обеспечивает государственная структура - Служба контроля неплатежеспособности, показывают, что число случаев неплатежеспособности в 2025 году сравнительно невелико. Такую же тенденцию демонстрирует и новейшее исследование глобальной компании по управлению рисками "Coface" о случаях неплатежеспособности в странах Центральной и Восточной Европы, среди которых, согласно концепции "Coface", и Латвия.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом число случаев неплатежеспособности в Латвии снизилось на 7,4% - с 430 случаев в 2024 году до 398 случаев в 2025 году. В Литве число случаев неплатежеспособности снизилось даже на 13%. В то же время в Эстонии наблюдалась иная тенденция - там число случаев неплатежеспособности выросло на 1,1%, показывает исследование, проведенное экспертами "Coface".

Во всех трех странах Балтии в прошлом году самый стремительный рост неплатежеспособности был зарегистрирован в сфере размещения и общественного питания, говорится в исследовании. Эта тенденция указывает на то, что в этой сфере не все предприятия способны приспособиться к реальной ситуации, которую формируют как финансовая осторожность жителей, так и жесткая конкуренция внутри отрасли, особенно в сфере питания, а также растущие расходы на рабочую силу.

В Латвии самым масштабным делом о неплатежеспособности в прошлом году стало дело в авиационной отрасли, касающееся авиакомпании "SmartLynx Airlines". Этот случай ярко характеризует риски в капиталоемких и особенно чувствительных к колебаниям внешней экономической среды отраслях, считают эксперты "Coface".