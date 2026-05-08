Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число случаев банкротства снижается, но одна отрасль портит статистику 0 761

Бизнес
Дата публикации: 08.05.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Банкрот

Хотя ситуацию в предпринимательской среде Латвии часто характеризуют как сложную, число случаев неплатежеспособности предприятий не растет, а наоборот - снижается.

Исследование статистики неплатежеспособности в Латвии, проведенное ООО "Lursoft IT", и сбор данных, который обеспечивает государственная структура - Служба контроля неплатежеспособности, показывают, что число случаев неплатежеспособности в 2025 году сравнительно невелико. Такую же тенденцию демонстрирует и новейшее исследование глобальной компании по управлению рисками "Coface" о случаях неплатежеспособности в странах Центральной и Восточной Европы, среди которых, согласно концепции "Coface", и Латвия.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом число случаев неплатежеспособности в Латвии снизилось на 7,4% - с 430 случаев в 2024 году до 398 случаев в 2025 году. В Литве число случаев неплатежеспособности снизилось даже на 13%. В то же время в Эстонии наблюдалась иная тенденция - там число случаев неплатежеспособности выросло на 1,1%, показывает исследование, проведенное экспертами "Coface".

Во всех трех странах Балтии в прошлом году самый стремительный рост неплатежеспособности был зарегистрирован в сфере размещения и общественного питания, говорится в исследовании. Эта тенденция указывает на то, что в этой сфере не все предприятия способны приспособиться к реальной ситуации, которую формируют как финансовая осторожность жителей, так и жесткая конкуренция внутри отрасли, особенно в сфере питания, а также растущие расходы на рабочую силу.

В Латвии самым масштабным делом о неплатежеспособности в прошлом году стало дело в авиационной отрасли, касающееся авиакомпании "SmartLynx Airlines". Этот случай ярко характеризует риски в капиталоемких и особенно чувствительных к колебаниям внешней экономической среды отраслях, считают эксперты "Coface".

Читайте нас также:
#Латвия #банкротство #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Приехали...
Изображение к статье: За нарушения конкуренции при распространении кофейных автоматов три предприятия оштрафованы на полмиллиона
Изображение к статье: Rietumu Banka начинает осуществлять платежи в долларах США, установив корреспондентские отношения с Deutsche Bank
Изображение к статье: Ставки растут: Латвия взяла в долг еще 50 миллионов евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»
Культура &
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео