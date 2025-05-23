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Европа увидела угрозу от двух стран в вопросе санкций против России 1 630

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Европа увидела угрозу от двух стран в вопросе санкций против России
ФОТО: Youtube

The Guardian: США и Венгрия угрожают единству Европы в вопросе санкций.

В Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что возможное ослабление антироссийских санкций со стороны США и позиция властей Венгрии могут нарушить европейское единство в вопросе введения ограничений против Москвы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

«Если США предпримут шаги по ослаблению санкций в отношении России, источники из ЕС опасаются, что европейское единство может пошатнуться», — говорится в материале.

Кроме того, Венгрия, которая регулярно угрожает заблокировать продление санкций против России, может наложить вето на будущие ограничения и тем самым подорвать общеевропейскую инициативу. В связи с этим чиновники ищут способы «защитить» санкции от Будапешта.

Отмечается, что страны Балтии могли бы ввести санкции на национальном уровне, но у многих государств отсутствует нужная для этого правовая база.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

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(1)
  • З
    Злой
    23-го мая

    Да пошло ваше единство с вашими т.н. ценностями в одно место!

    25
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