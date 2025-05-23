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На бедность: экс-премьерка Эстонии дала «голосам» 5,5 миллионов, но им надо 75 0 398

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Звездно-полосатый флаг можно смело заменить синим со звездами.

Звездно-полосатый флаг можно смело заменить синим со звездами.

Органы пропаганды США судятся с официальным Вашингтоном.

Краткосрочное экстренное финансирование в размере 5,5 миллионов евро станет страховкой для независимой журналистики, сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас (Эстония).

Европейский союз согласился предоставить экстренные средства для поддержания медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран блока согласовали выделение средств для "поддержки жизненно важной работы Радио Свободная Европа".

Медиакорпорация продолжает судиться с Агентством США по глобальным медиа за доступ к финансированию организации.

В марте агентство объявило о замораживании 75 000 000 долларов, выделенных на финансирование деятельности медиакорпорации Конгрессом на этот финансовый год. Это решение было принято временным руководством USAGM на основании указа президента Трампа, предписывающего устранить неэффективное расходование средств американских налогоплательщиков.

В результате финансовых ограничений Русская служба Радио Свобода была вынуждена приостановить выпуск некоторых видеопрограмм и подкастов. Часть журналистов пражской редакции "Свободы" и её сотрудники в Киеве и Ереване находятся в вынужденном частично оплачиваемом отпуске.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода вещает со времен холодной войны. Его программы выходят на 27 языках в 23 странах Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. По словам Каллас, "краткосрочное чрезвычайное финансирование" станет "страховкой" для независимой журналистики.

Каллас сказала, что ЕС не сможет восполнить недостаток финансирования организации по всему миру, но поможет медиакорпорации "работать и функционировать в тех странах, которые находятся по соседству и сильно зависят от новостей, поступающих извне".

Она выразила надежду, что 27 стран-членов ЕС выделят больше средств, чтобы помочь в долгосрочной перспективе.

По словам Каллас, блок ищет "стратегические области", где может помочь, поскольку Соединенные Штаты сокращают иностранную помощь. В прошлом месяце федеральный судья США обязал администрацию Трампа восстановить финансирование в размере 12 миллионов долларов (10 миллионов евро), выделенные Конгрессом.

Адвокаты медиакорпорации, которая работает уже 75 лет, заявили, что без этих средств она будет вынуждена прекратить работу в июне.

В марте Каллас вспоминала, какое влияние оказала на нее радиостанция во времена СССР. "Будучи по ту сторону железного занавеса, мы получали много информации именно по радио, - сказала она. - Радио было маяком демократии, очень ценным в этом отношении".

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