Народно-освободительная армия Китая на днях отрабатывала высадку десанта с моря в районе Тайванского пролива — SCMP

В учениях принимала участие 73-я армейская группа сухопутных войск КНР, расквартированная в Сямэнь (провинция Фуцзянь), примерно в 30 км от островов Цзиньмэньдао (Цзиньмэнь) в западной части Тайванского пролива. Острова контролируют власти Тайваня.

Военные тренировались двигаться вдоль побережья, преодолевать или огибать заграждения, высаживаться на берег. На учениях применяли плавающие БМП ZBD-2000: они могут развивать скорость максимум до 40 км/ч в море, перевозя при этом тяжелое оборудование.

Согласно нынешней китайской доктрине китайского флота по защите морских островов предусматривается проведение боевых действий в районе, окруженном так называемой первой цепочкой островов (Алеутские, Курильские, Рюкю, Тайвань, Филиппинский архипелаг и Большие Зондские острова). Это означает, что он должен научиться действовать на гораздо больших расстояниях и бить противника в открытом океане. Флот Китая располагает всего одним авианосцем «Ляонин», переделанным из недостроенного украинского авианосца «Адмирал Кузнецов».

Есть основания предполагать, что Китай может стремиться достигнуть временного превосходства на море даже над Соединенными Штатами. Заявляется, что ракетный эсминец Type 052D проекта Luyang III с управляемыми ракетами, например, сопоставим по возможностям с системой Aegis американского эсминца Arleigh Burke. По данным некоторых источников, он может отслеживать одновременно множество воздушных и надводных угроз. Аналитики оценивают, что эти корабли могут быть использованы для создания системы ПВО над судами поддержки и десантными судами, то есть фактически будут применяться в рамках китайской стратегии запрета доступа/блокирования зоны. В комбинации с использованием кораблей для борьбы с другими судами, например, Туре 022 проекта Houbei, которые вооружены противокорабельными ракетами большой дальности, это позволит китайскому флоту контролировать район операций и противодействовать США без необходимости создания или управления крупными авианосными ударными группами.

В сущности, стратегия китайского флота ведения боевых действий в асимметричном морском конфликте могла бы дать КМП НОАК преимущество в установлении наземного контроля над островом. После этого его наземные силы и средства будет сложно и дорого вытеснить.

Между тем, министр обороны Китая, как сообщает FT, впервые за многие годы не примет участие в азиатском форуме по безопасности Шангрила, который долгое время был площадкой для контактов военных Китая и США — визитов министров обороны друг к другу нет уже десять лет, как к власти пришел Си Цзиньпин.

С США военные Китая не общаются — тем не менее Дун Цзюнь недавно вернулся из Франции, а глава генштаба Британии посещал в апреле Китай. Стоит ли вспоминать о том, что военные Китая постоянно посещают коллег из Вьетнама и Индонезии и других стран.