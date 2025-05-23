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При Макроне Франция упала на 42-е место по образованию 0 287

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Школы Пятой Республики - не мотивируют.

Школы Пятой Республики - не мотивируют.

Четырехдневная учебная неделя указана в отчете как одна из основных причин этого провала.

Счетная палата Франции опубликовала отчет под названием «Начальная школа — организация, не соответствующая потребностям учащихся».

«В настоящее время школьная система терпит крах», — говорится в отчете, в котором указываются многочисленные недостатки в организации системы начальной школы во Франции.

Счетная палата выражает сожаление по поводу «неприемлемого» уровня знаний учащихся, несмотря на «бюджетные усилия, предпринятые в последние годы».

Согласно отчету, к моменту окончания начальной школы и перехода в среднее звено каждый третий ученик испытывает трудности с французским языком, а каждый четвертый ученик — с математикой.

Франция занимает лишь 42-е место из 58 исследованных стран по уровню знаний учащихся младших классов.

Четырехдневная учебная неделя указана в отчете как одна из основных причин этого провала. Также в Счетной палате рекомендуют пересмотреть школьное управление, роль директора. Дать ему больше полномочий.

Далее идут пространные рассуждения о необходимости взаимодействия школ с муниципалитетами и выборными лицами, финансировании и еще много всяких слов и ничего о том, что в действительности является причиной снижения успеваемости учащихся французских школ, которое началось в 2000-х годах. Я говорю о политической воле целенаправленно воспитывать целые поколения плохо образованных людей.

"Эта цель достигается естественным образом: методикой преподавания. Дело вовсе не в недостатке финансирования. Просто учителя во Франции учат детей таким образом, чтобы дети не могли ничего выучить", - комментирует телеграм-канал "Настоящая Фрацния".

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