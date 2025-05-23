Baltijas balss logotype

Почему европейские фермеры обеспокоены планами Инессе Вайдере 6 836

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
Euronews
Почему европейские фермеры обеспокоены планами Инессе Вайдере

Европарламент одобрил предложение о повышении тарифов на российские и белорусские удобрения и сельскохозяйственную продукцию. Москва уже заявила, что найдет другие рынки сбыта.

Европарламент одобрил введение прогрессивных тарифов на азотные удобрения и агропродукцию из Беларуси и России начиная с 1 июля. Решение депутатов нацелено на снижение зависимости от российских и белорусских поставок. Наблюдатели говорят, что Москва и Минск не сразу ощутят последствия: текущий тариф в е 6,5% на импорт удобрений останется, но к середине 2026 к нему введут надбавки в 45 евро за тонну, а к 2028 году, как ожидается, тарифы превысят 400 евро за тонну.

Депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере возглавила борьбу за повышение тарифов. Она пояснила, почему. "Когда наш агросектор платит за удобрения, деньги идут в российский бюджет. Вторая проблема - сформировавшаяся зависимость от поставок из России. Реши она завтра прервать их, что мы станем делать?"

Выстрел в ногу?

По данным за 2023 год, поставки удобрений из России в ЕС превысили миллиард евро, что составило четверть общего европейского импорта. Ожидается, что с введением новых пошлин эти закупки со временем сойдут на нет. Фермеры ЕС предвидят неприятности. Седрик Бенуа из одного из ведущих агропрофсоюзов Франции ждет скачка цен на удобрения на европейском рынке, поясняя, что это ударит по конкурентоспособности и доходом агропроизводителей.

Утвержденная Европарламентом инициатива предусматривает и увеличение на 50% тарифов на сельхозподукцию из России и Беларуси. В списке - сахар, уксус, муку, комбикорма и другие наименования.

Тем временем в Москве заявили, что решение депутатов вредит прежде всего самому ЕС, который будет вынужден покупать дороже. "Спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок, поэтому, я думаю, рынки в других направлениях компенсируют европейские пошлины. Ну а европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз #санкции против россии
6
0
0
29
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    23-го мая

    Приятно читать, чем хуже тем лучше, быстрее всё развалится с этими калассами

    21
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го мая

    Нафуй там поля...фермеры какие то..Продукцию дешевше пытаются вырастить, чтоб получить конкуренцию на рынках и принести бабло в латвию...Нафуй нам это не надо. У нас есть прекрасные зелёные болота. Экологически нейтральные и полностью зелёные. Ё@немся в них рожами и будем ноздрями выдувать пузыри в такт гимна латвии💪 В самом деле..ещё работать..Ес подачку даст на "зелёность" папуасам, чтоб не лезли на рынки с конкуренцией а сидели в своих болотах. А больше им и не надо.

    17
    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го мая

    Пока есть умалишенные, которые одалживают им деньги. На которые, собственно, всё и происходит - Show Must Go On.

    1
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    23-го мая

    Происходит латышизация экономики Европы. Латвия достигла небывалых высот экономического развития и Европа достигнет.

    26
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Имя не указано
    23-го мая

    Надо! Надо!!! Только экспорт российского опарыша оставьте, на него рыба лучше клюет.

    20
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 156
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 287
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 321
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 124
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 182
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 209
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 437
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 259
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 124
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 182
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 209

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео