Вице-президент Вэнс заявил о конце эры доминирования США

Эре бесспорного американского доминирования пришел конец. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Эра бесспорного американского доминирования завершилась... Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран», — пояснил политик, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

По его словам, конкуренты Америки решительно настроены взять верх во всех сферах.