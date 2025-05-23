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Вице-президент Вэнс заявил о конце эры доминирования США 0 725

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Вице-президент Вэнс заявил о конце эры доминирования США
ФОТО: Global Look Press

Вэнс признал завершение эры бесспорного доминирования США.

Эре бесспорного американского доминирования пришел конец. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Эра бесспорного американского доминирования завершилась... Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран», — пояснил политик, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

По его словам, конкуренты Америки решительно настроены взять верх во всех сферах.

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