В двух возможных сценариях Москва будет контролировать ситуацию в соседней стране.

Силы ПВО Украины при налете на Киев этой ночью сбили 6/14 баллистических ракет, 128/245 БпЛА (117 - локально потеряны).

Прекращение огня в Украине наступит до июля этого года, а самый вероятный сценарий будущего страны - грузинский, - крупнейший инвестиционный банк в мире JPMorganChase.

Украина, скорее всего, будет вынуждена согласиться на урегулирование войны с Россией в этом году - это заморозит боевые действия, но не приведет к всеобъемлющему мирному соглашению.

Существует 4 наиболее вероятных сценария будущего для Украины:

-Южнокорейский - Украина не получит ни членства в НАТО, ни полного восстановления территориальной целостности, но на ее территории будут присутствовать войска ЕС.

-Израильский - Украина будет иметь сильную и длительную военную и экономическую поддержку, но без значительного присутствия иностранных войск.

-Грузинский - Украина не получит ни иностранных войск, ни сильной военной поддержки. Внешняя поддержка будет угасать, процесс интеграции с Западом остановится и страна вернется в орбиту влияния РФ;

-Беларусский - США откажутся от поддержки Украины, а ЕС не сможет заполнить этот пробел. РФ будет стремиться к полной капитуляции Украины и фактически выиграет войну.

Тем временем, РФ готова передать Украине проект документа об урегулировании войны, как только завершится обмен пленными, - заявил российский министр иностранных дел Лавров. "Идет работа над встречей между Зеленским и Путиным", - сказал в свою очередь глава МИД Украины Сибига.