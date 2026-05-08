World Athletics отказалась снять санкции с Беларуси

Дата публикации: 08.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: легкая атлетика, бег
ФОТО: Thought Co

Всемирная легкоатлетическая ассоциация не будет следовать решению МОК об отмене санкций против белорусских спортсменов. Ограничения останутся в силе до появления конкретных признаков продвижения к миру в Украине.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics, WA) - одна из крупнейших международных спортивных федераций - отказалась отменять санкции против белорусских и российских спортсменов, невзирая на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК), принятую днем ранее. Федерация в пятницу, 8 мая, заявила, что пересмотрит свою позицию лишь тогда, когда появятся конкретные признаки продвижения к мирным переговорам по Украине.

"Наш совет единогласно поддерживает решение от марта 2022 года, которое пересматривалось в 2023 и 2025 годах", - подчеркнул представитель организации.

МОК 7 мая отменил санкции против белорусских атлетов - соответствующее решение принял исполком организации под руководством президента Кирсти Ковентри. Белорусские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, в том числе в командных видах спорта. Россия при этом по-прежнему остается отстраненной.

Санкции WA против российских и белорусских спортсменов, официальных лиц и тренеров были введены в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Президент WA Себастьян Коу, сам являющийся членом МОК, накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже посетил Украину, где встретился со спортсменами и президентом Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть свою солидарность с украинской стороной.

С февраля 2022 года Россия и Беларусь фактически отстранены от мирового спорта. Отдельные спортсмены, не поддерживающие войну активно, могли выступать в нейтральном статусе - такова была рекомендация МОК международным федерациям. Как сообщал BB.lv, теперь МОК отозвал эту рекомендацию применительно к Беларуси, но World Athletics ее не принял.

