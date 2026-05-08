СГБ пока не выявила существенных рисков для госбезопасности в связи с 9 мая

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Изображение к статье: Служба госбезопасности Латвии

До сих пор в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии.

С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в информационном пространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.

СГБ напоминает, что за публичное оправдание и прославление военных преступлений, совершенных Россией, а также за действия, направленные на разжигание ненависти или розни против латышей, украинцев или других народов, предусмотрена уголовная ответственность.

Жителей, в распоряжении которых оказалась информация о планируемых на 9 мая провокациях - демонстративных или вызывающих действиях с целью расколоть общество или распространить сообщения, соответствующие интересам России, - призывают сообщать об этом СГБ по круглосуточному телефону 6 7208 964 или на электронную почту [email protected].

Ставших свидетелями подобных мероприятий 9 мая жителей просят незамедлительно информировать о них Государственную полицию по телефону 112.

#СГБ #Латвия #9 мая #безопасность #национальная безопасность #политика
