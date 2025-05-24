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Бундестаг приветствует экспедицию бундесвера в Литву 0 306

В мире
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
"Леопарды" неоднозначно показали себя в сражениях в Украине.

"Леопарды" неоднозначно показали себя в сражениях в Украине.

Через 2 года численность немецких воинов в Балтийской стране достинет 5000.

Депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил, что отправка танковой бригады в Литву имеет чрезвычайно важное стратегическое значение по сдерживанию России, поскольку Кремль якобы стремится восстановить «Российскую империю». Его слова приводит телеканал N-tv.

«Это имеет чрезвычайно большое значение, поскольку страны Балтии в частности подвергаются огромной угрозе со стороны России. И именно поэтому очень, очень важно, чтобы европейские войска находились там в достаточном количестве, чтобы Путин даже не подумал о попытке атаковать Европейский Союз здесь или где-либо еще», — заявил Хофрайтер.

Депутат утверждает, что Кремль якобы хочет «завоевать» Прибалтику и Молдавию, чтобы восстановить «старую Российскую империю». Он призвал серьезно относиться к этому и понимать угрозу.

До этого агентство Bloomberg писало, что Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. По его данным, ФРГ намерена завершить формирование бригады концу 2027 года, и ее численность состава будет достигать порядка 5000 человек в Литве.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна последовательно поддерживать Украину как в экономическом, так и в военном плане, поскольку президент Владимир Путин якобы стремится включить республику в состав «Российской империи». Ее слова приводит немецкая медиагруппа Funke.

Она поприветствовала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, но заявила, что, «несмотря на его оптимизм», Россия якобы в этом не заинтересована.

«Он (президент Владимир Путин) по-прежнему привержен своей цели — уничтожить Украину, чтобы включить ее в свою Российскую империю», — сказала Штрак-Циммерманн.

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