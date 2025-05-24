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Экваториальная Гвинея одержала победу в споре с Габоном за богатые нефтью острова 0 334

В мире
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Под этим милым пляжиком нефти на миллиарды долларов.

Под этим милым пляжиком нефти на миллиарды долларов.

В разработку африканских недр активно включилась Россия.

В Международном Суде ООН (МС) коллегия из 15 судей сочла, что договор 1900 года между Испанией и Францией, разделивший колониальные владения, является высшей инстанцией. В отличие от большинства дел, поступающих в МС ООН, две страны обоюдно обязались принять окончательное решение суда.

Две западноафриканские страны с 1972 года спорят из-за острова Мбани площадью 30 га и двух совсем небольших островков — Кокотье и Конга. В 2016 году, после многолетнего посредничества Организации Объединённых Наций, страны подписали соглашение, которое в конечном итоге должно разрешить спор в Международном Суде ООН (МС).

Экваториальная Гвинея основывает свои претензии на острова на Конвенции 1900 года о разделе французских и испанских колониальных территорий в Западной Африке. Габон утверждает, что МС должен основывать своё решение на другом соглашении, датированном 1974 годом. Экваториальная Гвинея оспаривает этот документ, заявляя, что он не подписан и вообще не является оригиналом, а лишь неподтверждённой фотокопией. 30 сентября 2024 года Экваториальная Гвинея обратилась к судьям Международного суда ООН с просьбой отклонить претензии Габона на эти территории.

В 1972 году армия Габона изгнала солдат Экваториальной Гвинеи с острова Мбани, сохранив там впоследствии военное присутствие. С начала 2000-х годов спор за острова снова актуализировался из-за желания получить под свой контроль территориальные воды островов, богатые углеводородами и рыбой. Напомним, что Габон и Экваториальная Гвинея входят в ОПЕК, добывая на двоих около 0,3% нефти от мировой доли.

В 2024 году стало известно о передаче нефтепромысловых активов Экваториальной Гвинеи от ExxonMobil национальной нефтяной компании GEPetrol, что знаменует собой окончание почти трёх десятилетий деятельности американской компании в стране. В недавнем интервью «Африканской инициативе» Министр-делегат по углеводородам и развитию горнодобывающей промышленности Экваториальной Гвинеи Доминго Мба Эсоно заявил, что сотрудничество с Россией может стать перспективным и выгодным. Ранее в стране уже работала «Газпром нефть», пока компания не вышла из проектов в 2014 году.

Слушания продлятся неделю, Габон представит свою версию сегодня. Ожидается, что суд вынесет окончательное и обязательное для исполнения решение в 2025 году. В отличие от большинства дел, поступающих в МС ООН, две страны обоюдно обязались принять окончательное решение суда.

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