В субботу, незадолго до церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, обширный регион на юге Франции остался без электроснабжения, сообщают местные СМИ, пишет LETA со ссылкой на DW.

Согласно информации оператора электросети и местных властей, отключение электроэнергии на юго-востоке страны затронуло 160 000 домохозяйств.

Как сообщают местные СМИ, в Каннах также не было электричества, в магазинах невозможно было расплатиться банковскими картами, наблюдались перебои с мобильным интернетом.

В некоторых кинотеатрах показ фильмов временно приостановили.

Организаторы Каннского кинофестиваля заявили, что церемония закрытия состоится согласно плану, поскольку Дворец фестивалей обеспечен автономным источником электроснабжения.

По первоначальным данным расследования, отключение электроэнергии произошло из-за двух последовательных инцидентов: ночью произошёл, предположительно умышленный, поджог подстанции высокого напряжения в коммуне Танне (департамент Вар), а затем около 10 часов утра обрушилась опора линии электропередачи, питающей Канны и соседние населённые пункты.

Прокурор города Грас сообщил агентству AFP днём, что три опорные стойки этой опоры в коммуне Вильнёв-Лубе были «спилены» в результате «злонамеренного действия».